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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рич Пол: «Может быть, мы получим еще 4 сезона Леброна Джеймса»

Окружение Леброна Джеймса считало, что «Лейкерс» не хотят продолжать сотрудничество с форвардом. Сам звездный баскетболист заявил, что мог завершить карьеру после нынешнего сезона, 8-го с командой из Лос-Анджелеса.

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