Театр абсурда
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Театр абсурда

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Без названия

Не люблю, когда хором или строем.Сейчас все хором ругают вечеринку Ивлеевой.Особенно удивил Роскомнадзор.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Эта вечеринка была организована ТОЛЬКО с одной целью, что правят бал они, сливки с мещанской психологией, для них всё позволено, а « чернь » пусть на СВО, в шахтах, на крайнем севере, хватит лебезить перед ними.
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11 час.
Интеллектуал Неомаргинал
Подобная вечеринка - это так себе. А кто формирует наш бюджет по культуре, образованию, развитию информационных технологий и т.д. Откуда так много всякой чуши и гадости в шоу-бизнесе,  на телевидении,  у блогеров и т.д. Почему какая-то прошмандовка Ивлеева может демонстрировать на своей заднице супер дорогие украшения. Кто такие эти спонсоры, которые поддерживают всю эту чуму? Как там у Шекспира? &quot;Ад пуст. Все бесы здесь&quot;.
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11 час.
леонид рыбаков
БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ НЕ ПУТАЙТЕ .или не пустили в объятия великих фанерщиков что голоса что рожи
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8 час.

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