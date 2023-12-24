Не люблю, когда хором или строем.Сейчас все хором ругают вечеринку Ивлеевой.Особенно удивил Роскомнадзор.
Без названия
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Эта вечеринка была организована ТОЛЬКО с одной целью, что правят бал они, сливки с мещанской психологией, для них всё позволено, а « чернь » пусть на СВО, в шахтах, на крайнем севере, хватит лебезить перед ними.
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11 час.
Интеллектуал Неомаргинал
Подобная вечеринка - это так себе. А кто формирует наш бюджет по культуре, образованию, развитию информационных технологий и т.д. Откуда так много всякой чуши и гадости в шоу-бизнесе, на телевидении, у блогеров и т.д. Почему какая-то прошмандовка Ивлеева может демонстрировать на своей заднице супер дорогие украшения. Кто такие эти спонсоры, которые поддерживают всю эту чуму? Как там у Шекспира? "Ад пуст. Все бесы здесь".
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11 час.
леонид рыбаков
БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ НЕ ПУТАЙТЕ .или не пустили в объятия великих фанерщиков что голоса что рожи
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8 час.
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