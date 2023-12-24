Без названия

Эта вечеринка была организована ТОЛЬКО с одной целью, что правят бал они, сливки с мещанской психологией, для них всё позволено, а « чернь » пусть на СВО, в шахтах, на крайнем севере, хватит лебезить перед ними.

Интеллектуал Неомаргинал

Подобная вечеринка - это так себе. А кто формирует наш бюджет по культуре, образованию, развитию информационных технологий и т.д. Откуда так много всякой чуши и гадости в шоу-бизнесе, на телевидении, у блогеров и т.д. Почему какая-то прошмандовка Ивлеева может демонстрировать на своей заднице супер дорогие украшения. Кто такие эти спонсоры, которые поддерживают всю эту чуму? Как там у Шекспира? "Ад пуст. Все бесы здесь".