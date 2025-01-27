Автоюрист Славнов предложил разрешить электронную версию документов на авто

Если в России перестанут эвакуировать машины при отсутствии у водителей документов на транспорт, злоупотреблять этим будет очень небольшой процент водителей, потому что в современном мире есть много способов, чтобы доказать принадлежность автомобиля.
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