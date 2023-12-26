С 2016 года выдано более 1,8 тыс свидетельств на приобретение медиками квартир в регионе.В 2024 году социальную ипотеку в Подмосковье смогут получить 160 специалистов-медиков, всего, с 2016 года, начала действия программы «Социальная ипотека», выдано более 1,8 тыс свидетельств на приобретение квартир, сообщается на сайте регионального правительства.