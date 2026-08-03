Книга об Александре Куприянове вышла к его 75-летию

31 июля в Московском Доме книги представили альбом «Наш Купер», посвящённый Александру Куприянову. Книга включает фотографии, воспоминания родных и коллег, отрывки из прозы, приурочена к 75-летию известного журналиста и медиаменеджера.
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