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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о том, что фавориты АПЛ теряют очки: «Блестящий сезон. Пусть эти потери продолжатся!»

Каррагер о том, что фавориты АПЛ теряют очки: «Блестящий сезон. Пусть эти потери продолжатся!»

В 19-м туре «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:2) и опустился на 2-ю строчку в турнирной таблице.  Ее возглавил «Ливерпуль» с 42 очками, у «канониров» 40 баллов.

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