Производство чипов на территории Южной Кореи подскочило в феврале на рекорд...

Производство чипов на территории Южной Кореи подскочило в феврале на рекордные 65,3 %Свежая статистика государственных органов Южной Кореи, на которую ссылается Bloomberg, демонстрирует существенный прирост объёмов производства полупроводниковой продукции на территории этой страны по итогам февраля.