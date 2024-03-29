Производство чипов на территории Южной Кореи подскочило в феврале на рекорд...

Производство чипов на территории Южной Кореи подскочило в феврале на рекордные 65,3 %Свежая статистика государственных органов Южной Кореи, на которую ссылается Bloomberg, демонстрирует существенный прирост объёмов производства полупроводниковой продукции на территории этой страны по итогам февраля.
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