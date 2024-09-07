Квантовая революция в визуализации: учёные научились кодировать изображения в фотонах

Учёные из Парижского института нанонауки при Университете Сорбонны разработали новый метод кодирования изображений в квантовые корреляции пар фотонов, что делает его невидимым для обычных методов визуализации.
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