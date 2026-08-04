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Царьград

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Силы ПВО Минобороны сбили еще три БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Силы ПВО Минобороны сбили еще три БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили еще три БПЛА на подлете к Москве.Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве.

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