Электричества не будет с 8:00 до 20:00, сообщили в местной администрации. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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