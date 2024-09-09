Житель Смоленщины, который обвиняется в мошенничестве при строительстве школы, остался под стражей

Речь идет о Многопрофильном лицее в Соловьиной роще Гражданину Ершову, обвиняемому в хищении имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, продлен срок содержания под стражей до 29 ноября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии