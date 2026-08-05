Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти Индонезия собирается подписать с Россией долгосрочный контракт на поку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти Индонезия собирается подписать с Россией долгосрочный контракт на поку.
Свежие комментарии