The Atlantic: “Trump Jr. has repeatedly voiced his opposition to the ongoing Iran war in private conversations… The president’s son opposed the war from its outset and made his opposition known to his father.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым