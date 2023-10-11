Арбитражный суд Севастополя хочет взыскать с топ-менеджеров банка более 10 млрд рублей

10 октября Арбитражный суд Севастополя по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара ПАО Банк «ВВБ» Анджелы Сергеевой, а также семерых бывших топ-менеджеров банка: вице-президента Ольги Волошиной, председателя правления Надежды Тимофеевой, членов совета директоров Елены Григорьевой, Ирины Фаминской и Гая Юрченко, управляющих офисами Анны Глебиной и Светланы Деминой.