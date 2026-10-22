МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно показывать школьникам, студентами и пенсионерам фильмы, которые объективно и полноценно отражают историю России, отдельные эпохи развития государства.
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