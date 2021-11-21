ACB. «Реал» разгромил «Бетис», «Барселона» в гостях переиграла «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты

В воскресенье, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Испании прошли 5 матчей. «Реал» дома разгромил «Бетис».

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