В Крыму испекли гигантский кулич

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
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