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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Полезные завтраки из яиц: пошаговые рецепты с фото

Глазунья с авокадо и тостом Если вы любите глазунью, добавьте к ней такой ингредиент, как авокадо. Ингредиенты: 2 яйца 1 спелое авокадо 2 куска тоста Соль и перец по вкусу Немного масла для жарки Пошаговое приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

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