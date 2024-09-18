Полезные завтраки из яиц: пошаговые рецепты с фото

Глазунья с авокадо и тостом Если вы любите глазунью, добавьте к ней такой ингредиент, как авокадо. Ингредиенты: 2 яйца 1 спелое авокадо 2 куска тоста Соль и перец по вкусу Немного масла для жарки Пошаговое приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.