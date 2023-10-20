В Бийске мужчина ограбил две микрофинансовые организации из-за долгов по ЖКХ

В общей сложности горожанин похитил порядка 250 тысяч рублей – почти все ушло на погашение задолженностей Полицейские Бийска задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на две микрофинансовые организации, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
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