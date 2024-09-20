Российские бойцы закрепились под Купянском

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что массированные удары, которые нанесли в среду российские силы, ослабили возможности Вооруженных сил Украины, дислоцированных под Купянском Харьковской области, повлияв на логистику и подвоз боеприпасов.
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