Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление об участии российского лыжника Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight в Италии.