BN Group: 60% покупателей и арендаторов премиальной загородной недвижимости хотят инфраструктуру пятизвездочного отеля

С 2020 года, когда в столичном регионе начался существенный рост спроса на загородную недвижимость, в верхнем ценовом сегменте рынка заметно изменились требования покупателей, отмечают эксперты девелопера BN Group.
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