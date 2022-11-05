Певец Филипп Киркоров потерял детей на собственном концерте в ОАЭ

Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Народный артист России, 55-летний эстрадный певец, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров выступил на концерте в ОАЭ, куда он отправился вместе со своими детьми — Аллой-Викторией и Мартином.