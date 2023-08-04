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В настоящий момент компания фокусируется на российском рынке и видит перспективы в дружественных странах

В настоящий момент компания фокусируется на российском рынке и видит перспективы в дружественных странах

﻿﻿По итогам первого полугодия выручка Металлоинвеста составила 190 млрд рублей. Об этом глава компании Назим Эфендиев сообщил в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями отдельных производственных компаний, сообщает ТАСС.

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