Топ самых популярных у молдаван туристических направлений

Отдых за рубежом становится все дороже. Туроператоры утверждают, что этим летом больше всего выросли цены в Турции – в некоторых случаях до 70%! Однако это не пугает молдаван, которые продолжают чаще всего останавливать свой выбор на турецком побережье.
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