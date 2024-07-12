Топ самых популярных у молдаван туристических направлений

Отдых за рубежом становится все дороже. Туроператоры утверждают, что этим летом больше всего выросли цены в Турции – в некоторых случаях до 70%! Однако это не пугает молдаван, которые продолжают чаще всего останавливать свой выбор на турецком побережье.