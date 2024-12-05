Главу офиса Зеленского в Вашингтоне приняли будущие члены администрации Трампа Офис Зеленского предпринимает попытки «информационно-политической обработки» членов новой администрации США.
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Главу офиса Зеленского в Вашингтоне приняли будущие члены администрации Трампа Офис Зеленского предпринимает попытки «информационно-политической обработки» членов новой администрации США.
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