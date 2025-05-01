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Нижегородская правда

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Юрий Воронин из Новинок рассказал о своём отце в проекте «Семейный альбом»

Юрий Воронин из Новинок рассказал о своём отце в проекте «Семейный альбом»

Николай Сергеевич Воронин был призван в Красную армию в 1942 году. Двухнедельные курсы, и 18‑летний паренёк отправился на фронт… О своём отце в нашем проекте «Семейный альбом» рассказал житель посёлка Новинки Юрий Николаевич Воронин.

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