Юрий Воронин из Новинок рассказал о своём отце в проекте «Семейный альбом»

Николай Сергеевич Воронин был призван в Красную армию в 1942 году. Двухнедельные курсы, и 18‑летний паренёк отправился на фронт… О своём отце в нашем проекте «Семейный альбом» рассказал житель посёлка Новинки Юрий Николаевич Воронин.