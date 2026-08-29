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Природных пожаров на Ямале становится меньше

29 августа на Ямале действует 110 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский р-ны).

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