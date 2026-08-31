Жители Сеяхи предложили четыре проекта для программы «Уютный Ямал»

Жители Сеяхи предложили четыре проекта для голосования в программе «Уютный Ямал». Северяне будут выбирать понравившиеся инициативы с 7 по 13 сентября, сообщила администрация Ямальского района.
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