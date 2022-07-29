Гражданам США сообщили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада

Одна из наиболее крупных фирм по производству шоколада и конфет на территории Соединённых Штатов Америки — Hershey’s, опубликовала объявление, в рамках которого указала на тот факт, что в ближайшем будущем исчезнет возможность удовлетворять спрос.
Одна из наиболее крупных фирм по производству шоколада и конфет на территории Соединённых Штатов Америки — Hershey’s, опубликовала объявление, в рамках которого указала на тот факт, что в ближайшем будущем исчезнет возможность удовлетворять спрос.
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