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Гражданам США сообщили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада

Гражданам США сообщили, что скоро перестанет хватать конфет и шоколада

Одна из наиболее крупных фирм по производству шоколада и конфет на территории Соединённых Штатов Америки — Hershey’s, опубликовала объявление, в рамках которого указала на тот факт, что в ближайшем будущем исчезнет возможность удовлетворять спрос.

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