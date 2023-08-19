А помните, как в прошлом году записные всепропальщики и караул-патриоты бросились поливать грязью армию, Генштаб и президента после не слишком удачного начала СВО? Они с ехидством говорили, что наша армия, считавшаяся второй армией мира, получила по зубам, потому что на поверку оказалась слабой и неподготовленной к конфликту с Западом.
Международный форум “Армия-2023” показал, что… от тайги до Британских морей…
Комментарии
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Генрих
Хуже всепропальщиков только восторженные идиоты.
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2 час.
Марина Козуб
Дай Бог, чтобы и "всепропальщиков" и "восторженных идиотов"становилось всё меньше благодаря НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ АРМИИ, которая закаляется в боях и становится угрозой от тайги до Британских морей ! ГОСПОДИ, Защити, помоги нашим воинам в борьбе с врагами, которые , как вороны накинулись на нашу МАТУШКУ -РОССИЮ,,,,Сохрани наших ребят Их дома ждут, и мы все ждём их возвращения с ПОБЕДОЙ!
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38 мин.
ЕС
Елена Созина
Вы хотя бы поняли, о чем я? Если у нас такая хорошая техника, то что ж конца СВО не видать, что ж не можем победить с такой техникой, если "западная техника оказалась бессильна против наших вооружений".
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24 мин.
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