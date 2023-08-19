Международный форум “Армия-2023” показал, что… от тайги до Британских морей…

А помните, как в прошлом году записные всепропальщики и караул-патриоты бросились поливать грязью армию, Генштаб и президента после не слишком удачного начала СВО? Они с ехидством говорили, что наша армия, считавшаяся второй армией мира, получила по зубам, потому что на поверку оказалась слабой и неподготовленной к конфликту с Западом.