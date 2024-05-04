Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бродячих собак на жительницу Северной Осетии-Алании

В средствах массовой информации сообщается, что в селе Кизляр Республики Северная Осетия-Алания вблизи здания школы на пожилую женщину напали бродячие собаки, в результате чего она получила травмы обеих рук и доставлена в медицинское учреждение.
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