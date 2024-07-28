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Политика как она есть

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Захарова рассказала, как США с помощью Киева бьют по энергосотрудничеству РФ и ЕС

Захарова рассказала, как США с помощью Киева бьют по энергосотрудничеству РФ и ЕС

США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в «зону турбулентности».

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