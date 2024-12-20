Nvidia может отложить наращивание объемов производства машин Blackwell

Согласно отчету TrendForce, компании Nvidia, возможно, придется отложить наращивание объемов производства ИИ-серверов нового поколения на базе платформ B200 и GB200 из-за перегрева, энергопотребления и необходимости оптимизации межсоединений.
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