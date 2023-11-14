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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о КХЛ: «Мне нравится чемпионат. Почти все команды разные, со своим стилем – это говорит о хорошем уровне лиги»

– Вам нравится «список 52», опубликованный вчера сборной России 25? – Давайте начнем с того, что мне нравится чемпионат КХЛ.

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