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Татар-информ

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В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов, Зеленодольского района, Нижнекамска и в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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