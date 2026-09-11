В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов, Зеленодольского района, Нижнекамска и в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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