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ЧМ-2022. Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Франция против Австралии, Польша – Мексика

Сборная Аргентины встретится с Саудовской Аравией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также во вторник Дания сыграет с Тунисом, Польша – с Мексикой, Франции будет противостоять Австралия.

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