Россиян предупредили о росте цен на пиво

Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (производит напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») объявили ретейлерам о повышении отпускных цен.
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