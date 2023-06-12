Пекин отреагирует на санкции США в отношении китайского бизнеса

В понедельник, 12 июня Министерство коммерции КНР опубликовало сообщение, в котором озвучен решительный протест китайский властей в связи с недавними санкциями США против нескольких китайских компаний и физических лиц из-за их сотрудничества с Ираном.
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