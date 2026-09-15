После того как лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике партии «Единая Россия»После того как лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике партии «Единая Россия», представитель «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что многолетнего капитана команды попросили принять участие в видеокампании этим летом, когда он находился на родине, пишет Associated Press.
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