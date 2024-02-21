Членов банды из Петербурга задержали за убийство 27-летней давности

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 61-летнего экс-главаря банды и его сообщников, которые орудовали в Северной столице в 90-е годы.
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