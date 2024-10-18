В Москве состоялось открытие VI Федерального форума «Производительность 360»

В Москве, в технопарке «Сколково» 17 октября открылся VI Федеральный форум «Производительность 360». В этом году на пленарном заседании подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» и обсудили дальнейшее развитие мероприятий по росту эффективности экономики.