В Москве состоялось открытие VI Федерального форума «Производительность 360»

В Москве, в технопарке «Сколково» 17 октября открылся VI Федеральный форум «Производительность 360». В этом году на пленарном заседании подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» и обсудили дальнейшее развитие мероприятий по росту эффективности экономики.
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