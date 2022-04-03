Пхеньян предупредил Сеул о последствиях превентивного удара по КНДР

Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила о серьёзных последствиях, если Сеул совершит военные провокации против КНДР или предпримет шаги к эскалации в межкорейских отношениях.