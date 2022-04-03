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Пхеньян предупредил Сеул о последствиях превентивного удара по КНДР

Пхеньян предупредил Сеул о последствиях превентивного удара по КНДР

Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила о серьёзных последствиях, если Сеул совершит военные провокации против КНДР или предпримет шаги к эскалации в межкорейских отношениях.

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