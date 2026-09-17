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"Все готово для приема пациентов". Томенко открыл обновленную поликлинику № 3 в Барнауле

"Все готово для приема пациентов". Томенко открыл обновленную поликлинику № 3 в Барнауле

Медучреждение с улицы Бехтерева переехало на улицу Матросова В Барнауле открыли поликлинику городской больницы № 3, которая переехала в обновленное здание на улице Матросова, где был проведен масштабный капитальный ремонт.

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