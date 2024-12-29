Уже в ближайшие дни генерал "Спартак" - Иван Попов может выйти на свободу. Стало известно о неожиданном повороте в его деле.
Генерал Иван Попов - на свободу: Неожиданный поворот в деле
Комментарии
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аг
александр град
Попов не виновен - происки не доброжелателей в условиях военного времени играют на пользу врагу. Генерал мог быть полезен везде при прорыве на Лиманском и Херсонском направлениях, а после августа не позволил бы находиться по сей день противнику в Курской области.
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