Генерал Иван Попов - на свободу: Неожиданный поворот в деле

аг

александр град

Попов не виновен - происки не доброжелателей в условиях военного времени играют на пользу врагу. Генерал мог быть полезен везде при прорыве на Лиманском и Херсонском направлениях, а после августа не позволил бы находиться по сей день противнику в Курской области.