VanEck критикует Metaplanet за размытие долей из-за выплат руководству

Управляющий активами VanEck раскритиковал структуру вознаграждения руководства Metaplanet, заявив, что недавние меры компании по сдерживанию размытия долей акционеров все еще недостаточны для того, чтобы должным образом согласовать интересы менеджмента и инвесторов.