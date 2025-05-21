Во дворе школы на Синявинской начали новую Аллею выпускников

Во вторник, 20 мая перед корпусом Б на Синявинской улице выпускники этого года посадили ёлочку. Как рассказали в администрации Школа Перспектива, хвойное деревце стало первым на новой аллее и 11-ым в истории доброй школьной традиции, которая продолжается с самого открытия образовательного комплекса.