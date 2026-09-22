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В АТОР опровергли данные об отмене туров в Таиланд из-за якобы вспышки COVID-19

В АТОР опровергли данные об отмене туров в Таиланд из-за якобы вспышки COVID-19

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о проблемах с оплаченными турами в Таиланд на октябрь–декабрь из-за якобы вспышки коронавируса в стране.

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