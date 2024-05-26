Мобильный офис или отель на колесах — где такие делают?

Начавшись, как вполне обычный советский кооператив, к настоящему моменту «МАЗ-Купава» стало большущим предприятием, которое отлично знают в Белоруссии, которое присутствует в России и выходит на европейский рынок.
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