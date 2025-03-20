Что забыл Эрдоган, заявивший об 11-летней аннексии Крыма Россией. Лавров обязан напомнить

«В годовщину аннексии Автономной Республики Крым Российской Федерацией в результате незаконного референдума одиннадцать лет назад (16 марта) мы вновь заявляем, что Турция не признаёт ситуацию де-факто в Крыму, которая представляет собой нарушение международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность… Что забыл Эрдоган, заявивший об 11-летней аннексии Крыма Россией.